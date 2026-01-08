Futsal Finals a Montesilvano trionfa il Teate Eurocalcetto | Una vittoria del cuore e della teatinità

Le Futsal Finals della LND Abruzzo si sono svolte al PalaRoma di Montesilvano, giunte ormai alla 13ª edizione. Dopo cinque giorni di incontri e confronto, il Teate Eurocalcetto si è aggiudicato il titolo, simbolo di passione e spirito di squadra. Un evento che ha promosso sport, partecipazione e inclusione, confermando l’importanza del futsal come momento di crescita e aggregazione nel territorio.

