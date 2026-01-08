Futsal Finals a Montesilvano trionfa il Teate Eurocalcetto | Una vittoria del cuore e della teatinità

Da chietitoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Futsal Finals della LND Abruzzo si sono svolte al PalaRoma di Montesilvano, giunte ormai alla 13ª edizione. Dopo cinque giorni di incontri e confronto, il Teate Eurocalcetto si è aggiudicato il titolo, simbolo di passione e spirito di squadra. Un evento che ha promosso sport, partecipazione e inclusione, confermando l’importanza del futsal come momento di crescita e aggregazione nel territorio.

Cinque giorni di sport, partecipazione e inclusione al PalaRoma di Montesilvano per le Futsal Finals della LND Abruzzo, giunte alla 13ª edizione. Dal 2 al 6 gennaio si sono disputate le finali regionali di Coppa Italia e Coppa Abruzzo di calcio a 5, con protagoniste le migliori squadre maschili e. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Futsal Finals a Montesilvano: tutte le squadre vincitrici delle varie categorie

Leggi anche: Oxngela Lepore trionfa nella Kickboxing Juniores +70 kg a Portici: una vittoria di grinta e cuore

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Futsal Abruzzo Calcio a 5: Coppe Abruzzo Under 17 femminile, Under 17 maschile e Serie D; Futsal: Fater Angelini e Accademia Soccer, trionfo alle Finals di Montesilvano.

futsal finals montesilvano trionfaFutsal Finals a Montesilvano, i risultati delle finali - La manifestazione ha visto impegnate sul campo le squadre arrivate a disputare le semifinali di Coppa Italia e le finali di Coppa Abruzzo delle categorie Serie C1, Serie C Femminile, Serie C2, Serie D ... hgnews.it

futsal finals montesilvano trionfaFutsal Finals a Montesilvano: tutte le squadre vincitrici delle varie categorie - Un appuntamento che si conferma centrale nel calendario del calcio a cinque regionale, con un programma articolato che ha compreso anche la 9ª edizione del Futsal Day maschile e femminile e la prima e ... ilpescara.it

futsal finals montesilvano trionfaTrofeo Futsal Special Cup a Montesilvano. - Si sono chiuse ieri le Futsal Finals della LND Abruzzo, giunte alla 13ª edizione, che dal 2 al 6 gennaio hanno animato con gioco, luci e sorrisi il PalaRoma di Montesilvano. giornaledimontesilvano.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.