Furto notturno in un bar a Monselice | 20enne ruba insieme a due complici 500 pacchetti di sigarette

Nella notte a Monselice, un giovane di 20 anni è stato arrestato dalla Guardia di Finanza insieme a due complici, accusati di aver rubato circa 500 pacchetti di sigarette da un bar. L’operazione si è conclusa con il fermo durante i controlli sul territorio. Per aggiornamenti e notizie, abbonati a DayItalianews.

Il fermo durante i controlli sul territorio. I militari della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Padova hanno arrestato a Monselice un giovane di 20 anni con l'accusa di furto aggravato e danneggiamento ai danni di un bar della zona. L'intervento è scattato nel corso di un servizio di controllo del territorio, quando i finanzieri della Compagnia di Este hanno notato il ragazzo muoversi in una zona interdetta al pubblico, nei pressi della ferrovia, mentre trasportava un sacco colmo di oggetti. La scoperta della refurtiva. Dopo il fermo e l'identificazione, il 20enne è stato trovato in possesso di oltre 500 pacchetti di sigarette e alcune decine di euro in contanti. Viene fermato mentre vaga con un grosso sacco in un'area vietata della ferrovia: dentro 501 pacchetti di sigarette e soldi rubati da un bar. Complici in fuga - 777 euro e contanti dal distributore automatico in uno degli esercizi commerciali di Monselice e si era poi dati alla fuga.

Spaccata al Green Bar: arrestato uno dei tre malviventi - E' un italiano di seconda generazione di 20 anni dimorante a Ponso che nella notte tra il 6 e il 7 gennaio è stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria di Monselice con un sacco pieno di 501 ... padovaoggi.it

