Furti notturni in centro a Bari | due locali nel mirino

Nella zona centrale di Bari, sono stati registrati recenti episodi di furto durante la notte. Due locali, una pizzeria in via Nicolai e un ristorante nell'Umbertino, sono stati vittime di tentativi di scasso. Questi eventi evidenziano l’importanza di rafforzare le misure di sicurezza nelle aree commerciali della città, per tutelare attività e clienti.

Una spaccata ai danni di una pizzeria in via Nicolai, un altro furto in un ristorante nell'Umbertino. I due colpi sono avvenuti entrambi nella notte tra il 6 e il 7 gennaio, in pieno centro a Bari.I due furti notturni"Purtroppo nella notte abbiamo avuto visite. Vetrina rotta, sala a soqquadro e. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Napoli, ordinanza anti-caos: serrata dei locali notturni. Ieri serrande abbassate nel centro Leggi anche: 'Pattuglione' tra centro storico e Darsena: droga, furti, ubriachi e multe a due locali Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Furti notturni in centro a Bari: due locali nel mirino; Torna l'incubo dei furti notturni a Bari: ripulito il ristorante Vetter; Accappatoio addosso per non farsi riconoscere e furti notturni tra bar, gelaterie e locali: denunciato; Turismo nei primi giorni del 2026: oltre 1800 visitatori per il Castello Svevo. Furti notturni in centro a Bari: due locali nel mirino - Nella notte tra il 6 e il 7 gennaio colpita la pizzeria Taverna Caprese in via Nicolai. baritoday.it Bari, due giovani arrestati per il furto con spaccata a una pizzeria del centro - Due cittadini tunisini di 20 e 27 anni arrestati dalla polizia perché ritenuti autori del furto con spaccata compiuto la notte del 9 marzo ai danni di una pizzeria del centro di Bari Per uno dei due, ... rainews.it Nel pieno delle festività natalizie, mentre il centro storico di Martina Franca si riempiva di visitatori e attività commerciali, una serie di furti notturni aveva iniziato a preoccupare esercenti e residenti. leggi qui https://www.cronachetarantine.it/index.php/cronaca - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.