Furti notturni in centro a Bari | due locali nel mirino

Da baritoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona centrale di Bari, sono stati registrati recenti episodi di furto durante la notte. Due locali, una pizzeria in via Nicolai e un ristorante nell'Umbertino, sono stati vittime di tentativi di scasso. Questi eventi evidenziano l’importanza di rafforzare le misure di sicurezza nelle aree commerciali della città, per tutelare attività e clienti.

Una spaccata ai danni di una pizzeria in via Nicolai, un altro furto in un ristorante nell'Umbertino. I due colpi sono avvenuti entrambi nella notte tra il 6 e il 7 gennaio, in pieno centro a Bari.I due furti notturni"Purtroppo nella notte abbiamo avuto visite. Vetrina rotta, sala a soqquadro e. 🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

Leggi anche: Napoli, ordinanza anti-caos: serrata dei locali notturni. Ieri serrande abbassate nel centro

Leggi anche: 'Pattuglione' tra centro storico e Darsena: droga, furti, ubriachi e multe a due locali

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Furti notturni in centro a Bari: due locali nel mirino; Torna l'incubo dei furti notturni a Bari: ripulito il ristorante Vetter; Accappatoio addosso per non farsi riconoscere e furti notturni tra bar, gelaterie e locali: denunciato; Turismo nei primi giorni del 2026: oltre 1800 visitatori per il Castello Svevo.

Furti notturni in centro a Bari: due locali nel mirino - Nella notte tra il 6 e il 7 gennaio colpita la pizzeria Taverna Caprese in via Nicolai. baritoday.it

Bari, due giovani arrestati per il furto con spaccata a una pizzeria del centro - Due cittadini tunisini di 20 e 27 anni arrestati dalla polizia perché ritenuti autori del furto con spaccata compiuto la notte del 9 marzo ai danni di una pizzeria del centro di Bari Per uno dei due, ... rainews.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.