Fuori tutti e due Amici 25 decisione e contestazione immediata | Erano i migliori

Giovedì 8 gennaio 2026 si è registrata la quattordicesima puntata di Amici 25, in onda domenica 11 gennaio su Canale 5. Durante la registrazione, è emersa una decisione importante che ha suscitato immediata contestazione tra i concorrenti: “Fuori, tutti e due”. Un episodio che ha acceso il dibattito tra gli studenti, evidenziando le dinamiche e le tensioni tipiche del talent.

Giovedì 8 gennaio 2026 negli studi di Amici 25 è andata in scena la registrazione della quattordicesima puntata del talent, quella che il pubblico di Canale 5 vedrà domenica 11 gennaio sotto la guida di Maria De Filippi. Una puntata molto attesa, non solo per le nuove sfide annunciate nei giorni scorsi, ma anche per un clima sempre più teso all'interno della scuola, con equilibri che iniziano a scricchiolare e decisioni destinate a far discutere. Le anticipazioni, diffuse da SuperGuidaTv, raccontano di un appuntamento ricco di colpi di scena e momenti di forte impatto emotivo.

