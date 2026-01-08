Funerali di Achille Barosi 16 anni | fuori cantano tutti Perdutamente di Achille Lauro VIDEO
Si sono svolti i funerali di Achille Barosi, il giovane di 16 anni scomparso recentemente. La basilica di Sant’Ambrogio era piena di presenti, mentre all’esterno molte persone attendevano in silenzio. Un momento di raccoglimento e di rispetto, condiviso da parenti, amici e comunità, che si sono stretti intorno alla memoria di Achille in un’occasione di grande sobrietà.
La basilica di Sant’Ambrogio era colma. Dentro non c’era più spazio, fuori sono rimasti in tanti, in silenzio, ad aspettare. Milano si è fermata per salutare Achille Barosi, sedici anni, studente dell’Artistico delle Suore Orsoline, morto nella notte di Capodanno nell’incendio del locale Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera. #CransMontana, “Perdutamente” di #Lauro per l’addio a Achille #Barosi pic.twitter.com7VWW0vPtNa — askanews (@askanewsita) January 7, 2026 Il rogo, scoppiato tra il 31 dicembre e il primo gennaio, ha causato quaranta vittime e oltre cento feriti. Achille, che amava costruire e disegnare ed era appassionato d’arte, era riuscito a uscire illeso dal bar una prima volta. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
