Funerale di Emanuele Galeppini Tasca | Chiediamo che la giustizia faccia il suo corso

Il funerale di Emanuele Galeppini si è svolto a Tasca, dove amici e familiari hanno espresso il loro desiderio che la giustizia faccia il suo corso. Emanuele, quasi diciassettenne genovese residente a Dubai, è stato vittima della tragedia di Capodanno a Crans-Montana. Un momento di raccoglimento e riflessione, nel rispetto della memoria del giovane e delle speranze di verità.

