Fullkrug si presenta al mondo Milan | tutti i dettagli della conferenza stampa | PM

Niklas Fullkrug si prepara a presentarsi ufficialmente al Milan con una conferenza stampa. L’attaccante tedesco illustrerà i dettagli del suo arrivo e le prime impressioni sulla nuova esperienza in Italia. Questo appuntamento rappresenta un momento importante per conoscere le sue aspettative e i primi commenti sulla stagione che sta per iniziare. Ecco tutte le informazioni sulla presentazione di Fullkrug al mondo Milan.

Il nuovo attaccante rossonero Niklas Fullkrug si presenta al mondo Milan: la punta tedesca si presenterà in conferenza stampa.

