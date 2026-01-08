Frosinone e Catanzaro si affrontano nella ventesima giornata della Serie B 2025/2026. La partita, valida per il campionato italiano di secondo livello, vede i padroni di casa in vetta alla classifica, mentre gli ospiti cercano punti importanti per raggiungere i playoff. Di seguito le probabili formazioni e le modalità per seguire l’incontro.

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I ciociari capolisti ospitano la squadra più in forma della cadetteria che punta con decisione ai playoff. Frosinone vs Catanzaro si giocherà sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Stirpe. FROSINONE VS CATANZARO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I ciociari, nonostante lo scivolone di Empoli nell’ultimo turno, stanno facendo un grande campionato: 24 punti raccolti nelle ultime dieci partite la dicono lunga sul livello di continuità imposta dalla capolista. La squadra di Alvini sa che sfruttare il fattore campo potrebbe essere decisivo per chiudere al comando il girone d’andata e mandare un messaggio a tutte le rivali. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Frosinone vs Catanzaro, ventesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Avellino-Sampdoria, ventesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Reggiana vs Venezia, ventesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Telecronisti Serie B: il palinsesto di; Monza-Frosinone, la biglietteria: tutte le info utili per il settore ospiti.

Frosinone-Catanzaro, una partita speciale - Sabato la sfida in casa della capolista si arricchisce di significato ... msn.com