Frosinone vs Catanzaro diciannovesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Frosinone e Catanzaro si affrontano nella diciannovesima giornata della Serie B 2025/2026. La partita, valida anche per la ventesima giornata, vede i ciociari, primi in classifica, contro la squadra più in forma del campionato, determinata a conquistare punti importanti per la corsa ai playoff. Ecco le probabili formazioni e tutte le informazioni su come seguire l'incontro.
Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I ciociari capolisti ospitano la squadra più in forma della cadetteria che punta con decisione ai playoff. Frosinone vs Catanzaro si giocherà sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Stirpe. FROSINONE VS CATANZARO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I ciociari, nonostante lo scivolone di Empoli nell’ultimo turno, stanno facendo un grande campionato: 24 punti raccolti nelle ultime dieci partite la dicono lunga sul livello di continuità imposta dalla capolista. La squadra di Alvini sa che sfruttare il fattore campo potrebbe essere decisivo per chiudere al comando il girone d’andata e mandare un messaggio a tutte le rivali. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
