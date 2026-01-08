Frosinone sabato la premiazione della Pagella D' Oro

Sabato 10 gennaio alle 9, nell’aula consiliare del Comune di Frosinone, si svolgerà la 28ª edizione della Pagella D’Oro. L’evento premia le eccellenze del territorio e rappresenta un momento di riconoscimento per le realtà locali. La cerimonia si inserisce in un appuntamento consolidato che valorizza l’impegno delle persone e delle istituzioni di Frosinone.

Sabato 10 gennaio, alle 9, nell'aula consiliare del Comune di Frosinone, si terrà l'edizione numero 28 della Pagella D'Oro."Nata su impulso del comitato di quartiere "Amici della Pescara", la Pagella D'Oro è un'iniziativa istituzionalizzata, consolidata e attesissima nella nostra Città – ha.

