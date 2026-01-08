Frosinone isole pedonali confermate per tutto il 2026 | auto vietate la domenica in Via Aldo Moro

Frosinone conferma le isole pedonali in centro città, con Via Aldo Moro che resterà chiusa al traffico e accessibile ai pedoni domenica e durante tutto il 2026. Questa iniziativa mira a migliorare la qualità della vita e favorire la fruizione degli spazi pubblici, offrendo un ambiente più sicuro e accessibile a residenti e visitatori.

Buone notizie per chi ama passeggiare in centro: Via Aldo Moro resterà pedonale fino alla fine del 2026. Il Consiglio Comunale ha confermato la misura, che trasforma il cuore della città in un'area sicura e senza traffico tutte le domeniche.L'area pedonale sarà attiva dalle 10:00 alle 13:00 e.

