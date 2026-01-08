Frosinone guasto al riscaldamento | scuola chiusa e bimbi a casa

Da frosinonetoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Frosinone, la scuola Giovanni XXIII di Infanzia e Primaria rimarrà chiusa venerdì 9 gennaio 2026 a causa di un guasto all’impianto di riscaldamento. La sospensione delle attività didattiche riguarda l’intera giornata, con i bambini che resteranno a casa. La scuola comunica la chiusura per garantire la sicurezza e il benessere di studenti e personale fino alla riparazione dell’impianto.

Le attività educative e didattiche presso il plesso della Scuola dell’Infanzia e Primaria Giovanni XXIII di Frosinone saranno sospese per l’intera giornata di venerdì 9 gennaio 2026 a causa del malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento.Secondo quanto comunicato dall’Ufficio Manutenzioni del. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

