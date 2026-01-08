Frenata del Napoli | una rimonta a metà

La recente frenata del Napoli evidenzia come il VAR possa influenzare gli esiti delle partite, sia in positivo che in negativo. Dopo un percorso ricco di vittorie, la squadra ha subito una battuta d’arresto, questa volta contro l’ultima in classifica, con il rischio di perdere punti importanti. È un momento di riflessione sulle dinamiche del campionato e sull’impatto delle decisioni arbitrali nel cammino della squadra.

Il Var fa male al Napoli così come la scorpacciata di vittorie, era accaduto a Bologna, si è ripetuto ieri, questa volta con l'aggravante di aver lasciato punti preziosi contro l'ultima in classifica. Salvata soltanto l'imbattibilità casalinga, uno dei vanti dell'anno appena concluso: quello nuovo inizia male, nella maniera più imprevedibile e anche irriconoscibile, alla luce della gran prestazione di Roma 72 ore prima. Troppo lenta, macchinosa e superficiale la squadra di Conte, che ha male approcciato la gara contro un avversario che nel primo tempo non ha lasciato metri e scampo con le marcature individuali a tutto campo, indovinando le ripartenze giuste, bene arroccata intorno alla linea dei cinque difensori, asfissiante nel pressing sui portatori di palla.

Napoli, frenata ufficiale Zes per il nuovo stadio a Poggioreale: due nodi bloccano tutto - A frenare il progetto è stata la ZES, che ha sospeso ufficialmente la conferenza dei servizi relativa al progetto di fattibilità. tuttomercatoweb.com

L'Inter scappa a +4 sul Napoli Solo il Milan può restare in scia (Genoa permettendo) La sesta vittoria consecutiva, firmata Dimarco e Thuram a Parma e la brusca frenata casalinga del Napoli con il tostissimo Verona, lanciano Chivu in fuga, prima del big match - facebook.com facebook

L’INTER BATTE IL PARMA E VA A +4 DAL NAPOLI La squadra di Chivu approfitta della frenata degli azzurri e allunga grazie ai gol di #Dimarco e Thuram. Nel finale era arrivato il gol di Bonny, annullato poi per un controllo di mano dell’attaccante dell’ #I x.com

