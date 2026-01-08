Freddo super anche in Valle San Martino dopo anni riecco le candele di ghiaccio

In Valle San Martino, le basse temperature hanno portato alla formazione di candele di ghiaccio lungo alcune strade del territorio. Dopo anni, questo fenomeno naturale si presenta nuovamente, offrendo uno spettacolo silenzioso e naturale. Le candele di ghiaccio rappresentano un fenomeno tipico delle condizioni invernali estreme, contribuendo a valorizzare il paesaggio locale durante la stagione fredda.

Temperature sotto lo zero e lungo diverse strade del territorio sono spuntate le “candele in ghiaccio”. Un esempio arriva dalla Valle San Martino dove Angelo Fontana della Polisportiva ha scattato alcune foto che riprendono queste spettacolari “stalattiti e stalagmiti” ghiacciate che si sono. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

