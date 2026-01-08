Freddo polare e rischio ghiaccio a Perugia il comune chiude le fontane

A causa delle basse temperature e del rischio ghiaccio, il Comune di Perugia ha deciso di chiudere temporaneamente le fontane pubbliche. Il centro funzionale regionale di protezione civile dell’Umbria ha emesso l’allerta regionale n. (numero), segnalando condizioni di particolare cautela per i cittadini. La misura mira a prevenire incidenti legati alle temperature rigide e alle superfici scivolose in città.

Il centro funzionale regionale di protezione civile dell'Umbria ha diramato il documento di allerta regionale n. 0072026 nel quale si prevede per giovedì 8 gennaio 2026 allerta regionale codice giallo per rischio ghiaccio su tutti i settori regionali.Tenuto conto delle basse temperature che, in.

