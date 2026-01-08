Freddo polare a Roma ipotesi fiocchi di neve in città | le previsioni del weekend

Le previsioni meteo per il weekend a Roma indicano un calo delle temperature, con possibilità di fiocchi di neve in città. Dopo i primi segnali di freddo intenso, si attende un ulteriore peggioramento delle condizioni climatiche da venerdì 9 a domenica 11 gennaio 2026. Ecco le informazioni principali sulle temperature e le eventuali precipitazioni, per prepararsi al meglio alle giornate di fine settimana.

Dopo i primi fiocchi, dobbiamo aspettare l'arrivo della neve a Roma? Le previsioni meteo per il fine settimana da venerdì 9 a domenica 11 gennaio 2026.

Meteo: chi se lo aspettava? Neve e freddo protagonisti, poi ipotesi gelo.

