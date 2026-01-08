Freddo Fedagripesca Toscana | Ottima arma contro i parassiti come la mosca dell’olivo

Il freddo intenso di questi giorni, oltre a rappresentare una sfida per la mobilità, può offrire benefici nel contrasto ai parassiti come la mosca dell’olivo. Fedagripesca Toscana sottolinea come le basse temperature possano contribuire a ridurre la presenza di questi insetti, favorendo la tutela delle colture e la sostenibilità delle pratiche agricole. È importante comunque adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante le condizioni climatiche avverse.

Firenze, 8 gennaio 2026 – Il forte freddo di questi giorni non è solo un elemento negativo. Certamente, per chi deve muoversi in auto, ad esempio, non è un vantaggio e serve la massima prudenza. Al tempo stesso però il freddo è un alleato in agricoltura. A spiegarlo è Fedagripesca Toscana, la federazione che riunisce le cooperative agricole e della pesca di Confcooperative Toscana. “In questi giorni di temperature rigide e di gelo diffuso, come agricoltori non guardiamo al gelo con timore. Quando arriva nel momento giusto dell’anno, senza eccessi e senza gelate tardive, il freddo rappresenta un elemento positivo per l’ agricoltura e può diventare una vera e propria risorsa per le nostre produzioni”, si afferma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Fedagripesca Toscana: bene freddo, ottima arma contro parassiti - (askanews) – “In questi giorni di temperature rigide e di gelo diffuso, come agricoltori non guardiamo al gelo con timore. askanews.it

Coldiretti: “Freddo e neve? Un toccasana per l’agricoltura” - Il ritorno dei fiocchi anche a bassa quota rappresenta una boccata d’ossigeno per un settore che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti più spesso con anomalie climatiche che con veri inverni ... lanazione.it

Neve e freddo toccasana per viti, olivi e cereali - TOSCANA: Dopo inverni miti e false primavere gli agricoltori guardano con fiducia il clima di questi giorni, che aumenta le chance di buoni raccolti ... toscanamedianews.it