Freddo e tergicristalli congelati attaccati al vetro dell' auto | ecco come risolvere

Con l’arrivo del freddo e delle nevicate, è fondamentale prendersi cura del veicolo, soprattutto se lasciato all’aperto. Tergicristalli congelati e vetri appannati possono compromettere la sicurezza e la visibilità alla guida. In questa guida, scoprirai semplici e pratici metodi per scongelare i tergicristalli e sventare il problema del vetro ghiacciato, mantenendo la tua auto efficiente e pronta all’uso.

In questi giorni il freddo ha fatto irruzione nel nostro Paese, facendo abbassare le temperature e portando anche delle nevicate; in una situazione del genere, è importante avere cura delle nostre automobili, specie se rimangono posteggiate in strada, in assenza di box auto. Un problema comune è quello di trovare i tergicristalli praticamente congelati, e incollati al vetro. Mettere in moto il veicolo e azionarli, nella speranza di "sbloccarli", potrebbe danneggiarli. Meglio evitare. Che fare, dunque? Una serie di importanti consigli arriva dagli esperti del Rac (Royal Automobile Club) che da anni si occupano di assistenza automobilistica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Freddo e tergicristalli congelati attaccati al vetro dell'auto: ecco come risolvere Leggi anche: Vetri dell’auto ghiacciati al mattino? Come risolvere il problema senza danni Leggi anche: "Mi hanno rotto il vetro dell'auto davanti alla Prefettura" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Gelo record, il trucco (semplicissimo) per evitare che i tergicristalli si "incollino" al vetro - Quando le temperature scendono sotto lo zero, ritrovarsi al mattino con l’auto coperta di ghiaccio è una situazione comune. ilmessaggero.it

