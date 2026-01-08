Le basse temperature previste durante la notte hanno reso necessaria la continuazione delle operazioni di salatura delle strade comunali. Questa misura, adottata anche ieri, mira a prevenire la formazione di ghiaccio e garantire la sicurezza della circolazione. L’intervento, condotto con regolarità, si inserisce nel piano di sicurezza stradale adottato dall’amministrazione comunale per tutelare cittadini e utenti.

E’ proseguita anche ieri la salatura delle strade del territorio comunale per prevenire la formazione di ghiaccio in considerazione delle basse temperature previste nella notte. Già martedì l’Amministrazione comunale aveva proceduto a una prima salatura di tutte le strade del territorio e le attività sono nuovamente in corso. Per svolgere l’attività sono impiegati i 25 mezzi spargisale coinvolti nel Piano neve del Comune di Modena, una pala caricatrice oltre che alcuni operatori che effettuano manualmente gli interventi in centro storico. Come negli anni scorsi, il servizio di sgombero neve sul territorio comunale è effettuato dal raggruppamento temporaneo di imprese Modena strade e servizi scarl cui sono stati affidati i lavori e i servizi pluriennali di gestione e manutenzione del patrimonio infrastrutturale stradale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Freddo e ghiaccio, sale sulle strade

Leggi anche: Notte di lavoro per i volontari della Protezione Civile a Sezze: sale sparso sulle strade contro il ghiaccio

Leggi anche: Scatta l’allerta gialla per il ghiaccio sulle strade

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Freddo e ghiaccio, sale sulle strade; Potenziata l’attività di spargimento di sale; Dopo gli spazzaneve, via alla terza salatura delle strade: è ancora pericolo ghiaccio; Notte sotto zero e ghiaccio sulle strade mantovane: incidenti e mezzi spargi-sale in azione.

Nella morsa del Generale Inverno: in arrivo gelate e strade ghiacciate. L’esperto: “Temperature fino a -5” - Paura sulla via Faentina, nel Fiorentino, per un masso staccatosi dalla montagna e caduto vicino a una casa. lanazione.it