Freddo e gelo a Milano e in Lombardia raggiunti i meno 8 gradi | ora una breve tregua
Le temperature a Milano e in Lombardia sono scese fino a -8°C durante la notte tra il 7 e l’8 gennaio 2026. Dopo un periodo di freddo intenso, si registra ora una breve tregua. Le condizioni meteorologiche rimangono fredde, ma senza ulteriori peggioramenti significativi nelle prossime ore.
Le stazioni meteorologiche di Milano e Monza hanno registrato temperature minime fino ai meno 8 gradi nella notte tra il 7 e l'8 gennaio 2026. Secondo Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert, "difficilmente ci saranno ancora valori simili". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Gelo record in Friuli: fino a ?20 gradi in montagna, Udine nella morsa del freddo
Leggi anche: Freddo in Alto Adige, raggiunta temperatura record di -25 gradi: fino a quando durerà il gelo
Meteo a Milano, Epifania con il gelo: e nei giorni successivi massime a 4 gradi; La Lombardia nella morsa del gelo: sacca di freddo dalla Scandinavia, poi raffiche di vento. Bormio toccherà i -12; Freddo intenso in Lombardia: punte sino a -22 gradi. Ecco per quanto continuerà il gelo; Freddo intenso in Lombardia, a nord di Milano - 8 gradi.
Resta intenso il freddo in Lombardia: -22 gradi a Livigno e -8 gradi a Milano zona Nord Ovest - Permane in Lombardia l'ondata di freddo intenso con l'abbassamento delle temperature, che hanno raggiunto valori parecchio al di sotto delle medie stagionali. settenews.it
Ma che freddo fa? L’Italia al gelo: -22°C in Lombardia, scuole chiuse a Siena per neve. Cosa dicono le previsioni - Da giorni l’intera Penisola è alle prese con due facce diverse dell’inverno: il maltempo (soprattutto al Sud) e il freddo record (sopra ... msn.com
Freddo intenso in Lombardia: punte sino a -22 gradi. Ecco per quanto continuerà il gelo - Nelle ultime ore la Lombardia è stata interessata da un’ondata di freddo di notevole intensità, con temperature scese ben al di sotto delle medie del periodo. affaritaliani.it
L’Italia nella morsa del gelo: quanto durerà questo freddo #Mattino5 - facebook.com facebook
Neve, gelo e temperature sottozero anche in spiaggia: Veneto nella morsa del freddo, minime a -14 x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.