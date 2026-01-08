Freddo e gelo a Milano e in Lombardia raggiunti i meno 8 gradi | ora una breve tregua

Le temperature a Milano e in Lombardia sono scese fino a -8°C durante la notte tra il 7 e l’8 gennaio 2026. Dopo un periodo di freddo intenso, si registra ora una breve tregua. Le condizioni meteorologiche rimangono fredde, ma senza ulteriori peggioramenti significativi nelle prossime ore.

Le stazioni meteorologiche di Milano e Monza hanno registrato temperature minime fino ai meno 8 gradi nella notte tra il 7 e l'8 gennaio 2026. Secondo Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert, "difficilmente ci saranno ancora valori simili". 🔗 Leggi su Fanpage.it

