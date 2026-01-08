Freddezza e lacrime | Giacomel domina la sprint di Oberhof poi dedica la vittoria all’amico Sivert Bakken

Tommaso Giacomel si impone nella sprint di Oberhof, confermando il suo ruolo tra i protagonisti del biathlon mondiale. Il 25enne trentino, con freddezza e determinazione, conquista la vittoria e si avvicina ulteriormente alla vetta della classifica generale di Coppa del Mondo, dimostrando continuità agli inizi del 2026. La sua prestazione è anche un omaggio all’amico Sivert Bakken, sottolineando il valore della solidarietà nel mondo dello sport.

Oggi Tommaso Giacomel è una stella del biathlon mondiale. Il 25enne trentino apre il 2026 esattamente come aveva chiuso il 2025, ovvero vincendo: l’azzurro ha conquistato la vittoria nella sprint a Oberhof, salendo peraltro al secondo posto in classifica generale di Coppa del Mondo, a soli 39 punti dal leader norvegese Johan-Olav Smordal Botn. Ottimi segnali, a meno di un mese dalle Olimpiadi di Milano – Cortina: ad oggi, proprio Giacomel e Botn sono i due grandi favoriti per le medaglie più preziose. Oltre al dominio sugli sci e alla freddezza al tiro (un solo errore, a terra), nella straordinaria prestazione di Giacomel a Oberhof c’è spazio anche per le lacrime: la commovente dedica all’amico Sivert Bakken, biathleta norvegese morto a 27 anni poco prima di Natale mentre era nella sua stanza d’albergo a Passo Lavazè. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

