Frattesi valuta le sue possibilità di trasferimento: al momento, sono tre le opzioni disponibili, tra cui due in Serie A. Il centrocampista, attualmente all’Inter, potrebbe lasciare il club durante questa finestra di mercato. Tra le alternative sul tavolo, non si escludono eventuali sviluppi sia nel campionato italiano che all’estero, come il Galatasaray, con cui si sono aperti alcuni interessi.

Inter News 24 Frattesi potrebbe lasciare l’Inter in questa sessione di calciomercato, ci sono al momento tre opzioni per il centrocampista. Il futuro di Davide Frattesi appare sempre più lontano da Milano. Il centrocampista romano, mezzala moderna dotata di un eccezionale inserimento senza palla e di un vizio del gol fuori dal comune, sta vivendo un momento complesso all’interno della Beneamata. L’ultima conferma è arrivata dalla trasferta di Parma, dove il giocatore non è stato convocato a causa di un leggero affaticamento all’adduttore, un forfait che però sembra riflettere una distanza tecnica ormai evidente. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Frattesi si guarda intorno, non ha chiuso al Galatasaray: ci sono due opzioni in Serie A

