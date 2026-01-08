Frattesi Juve distanza tra il Galatasaray e l’Inter | il motivo E nel frattempo i bianconeri…

Attualmente, tra il Galatasaray e l’Inter esiste una notevole differenza, motivata da vari fattori tecnici e di rosa. Nel frattempo, la Juventus continua a monitorare attentamente il mercato e le proprie strategie di rafforzamento. Questa situazione evidenzia le differenze di percorso e obiettivi tra i club coinvolti, offrendo uno sguardo approfondito sulle dinamiche attuali del calcio europeo.

Frattesi Juve, c’è una grande distanza tra il Galatasaray e l’Inter per questo motivo. E nel frattempo la Vecchia Signora.. La Juve continua a monitorare le opportunità di mercato, ma la strada per arrivare a uno degli obiettivi principali si fa decisamente in salita a causa delle rigide pretese della concorrenza. Al centro dell’attenzione c’è Davide Frattesi, rimasto fuori dalla lista dei convocati per la recente sfida contro il Parma. Sebbene la sua assenza sia stata dettata ufficialmente da un piccolo problema fisico e non da immediate dinamiche di trasferimento, il giocatore resta un nome caldissimo in uscita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Frattesi Juve, distanza tra il Galatasaray e l’Inter: il motivo. E nel frattempo i bianconeri… Leggi anche: Frattesi Juve (Tuttosport): il giocatore spera ancora nei bianconeri! A che punto è la trattativa col Galatasaray Leggi anche: Frattesi Juve si complica: il Galatasaray presenta la giusta offerta all’Inter. Ma il giocatore… Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Romano: “Frattesi, Inter non vuole darlo alla Juve. Galatasaray accetta i 35 mln ma chiede…”; Frattesi in uscita dall'Inter, Romano: La Juventus destinazione gradita al giocatore, ma non si ragiona oltre una formula; Frattesi? Situazione imbarazzante e quando vedo Galatasaray o Fenerbahce rimango perplesso: l'allenatore è contrariato; Via al turno infrasettimanale. Juve, torna Chiesa? - La rassegna stampa del 6 gennaio 2026. Romano: “Operazione Galatasaray-Frattesi bloccata. La Juventus…” - Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Davide Frattesi che piace alla Juventus. tuttojuve.com

Inter, Galatasaray in pressing: ma Frattesi aspetta la Juve | CM.IT - Davide Frattesi verso l’addio all’Inter: dall’offensiva del Galatasaray, all’interesse della Juventus dell’estimatore Spalletti ... calciomercato.it

Frattesi, non solo Juve: le altre tentazioni in Italia e all'estero per l'amaro addio all'Inter - Un’altra sessione di mercato sull’uscio per il centrocampista nerazzurro che nonostante le promesse di Inzaghi e Chivu non è mai riuscito a diventare un titolare: Spalletti lo valorizzò in Nazionale ... tuttosport.com

#Frattesi- #Galatasaray, ecco dove si è incagliata la trattativa: la #Juve c'è. E per #Asllani si fa avanti il #Girona x.com

McKennie anche al posto di Di Gregorio! Juve, il vice è in casa anche se Frattesi… - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.