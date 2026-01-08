Francesca Del Fa | biografia carriera e ruolo di Irene Cipriani ne Il Paradiso delle Signore

Francesca Del Fa, originaria della Toscana e diplomata alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano, ha maturato esperienze nel teatro e in numerose serie televisive, tra cui Sotto copertura 2 e I Medici 2. È conosciuta principalmente per il ruolo di Irene Cipriani in Il Paradiso delle Signore, serie televisiva italiana di successo. La sua carriera si distingue per una costante attenzione alla recitazione e alla crescita professionale nel panorama televisivo e teatrale.

Chi è Francesca Del Fa: origini toscane, diploma alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano, teatro e serie tv (Sotto copertura 2, I Medici 2) e il successo come Irene Cipriani ne Il Paradiso delle Signore.

