Frana a Pian del Mugnone | la Faentina resta chiusa Non si sa fino a quando video

A causa di una frana a Pian del Mugnone, la strada Faentina rimane chiusa fino a nuovo avviso. I rilievi in corso mirano a mappare la morfologia dell’area, in particolare della vecchia cava sotto Fontelucente, dove si è verificato il crollo di un masso. La situazione resta sotto monitoraggio per garantire la sicurezza e valutare eventuali interventi necessari.

I rilievi sono per mappare la morfologia della vecchia cava sotto Fontelucente, località dove è crollato un masso. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

