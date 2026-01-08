Frana a Pian del Mugnone | la Faentina resta chiusa Non si sa fino a quando video
A causa di una frana a Pian del Mugnone, la strada Faentina rimane chiusa fino a nuovo avviso. I rilievi in corso mirano a mappare la morfologia dell’area, in particolare della vecchia cava sotto Fontelucente, dove si è verificato il crollo di un masso. La situazione resta sotto monitoraggio per garantire la sicurezza e valutare eventuali interventi necessari.
I rilievi sono per mappare la morfologia della vecchia cava sotto Fontelucente, località dove è crollato un masso. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: Fiesole, frana sulla Faentina a Pian del Mugnone
Leggi anche: Frana di Pian del Mugnone: minacciata una villetta. Evacuate 5 persone
Frana sulla via Faentina a Pian del Mugnone; Frana a Pian del Mugnone: chiusa la Faentina, evacuate 5 persone; Pian del Mugnone, grosso masso precipita accanto a una casa. Via Faentina chiusa; Frana a Pian del Mugnone, interrotta la strada Faentina: deviazioni e disagi al traffico.
Firenze, frana su una casa a Pian del Mugnone: Faentina chiusa e traffico nel caos - È il racconto di un residente di Pian di Mugnone, uno dei primi ad accorgersi del masso precipitato nella ... corrierefiorentino.corriere.it
Frana travolge la Faentina a Pian del Mugnone: strada chiusa, evacuate 5 famiglie - Una frana a Pian del Mugnone ha causato la chiusura della Faentina in entrambe le direzioni. controradio.it
Frana a Pian del Mugnone: chiusa la Faentina, evacuate 5 persone - in entrambi i sensi all'altezza di Pian di Mugnone a causa di una frana. corrierefiorentino.corriere.it
Frana sulla #SR302 via Faentina, nel comune di Fiesole, in località Pian del Mugnone: permane la chiusura al traffico veicolare in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra via Salviati e via della Polveriera. Info: youtu.be/gUIPjWYtgE0 @CittaMetro_FI @m x.com
Frana con distacco di materiale roccioso si è verificata nella tarda serata di lunedì 5 gennaio. Imponendo la chiusura totale di via Faentina nel tratto di Pian di Mugnone, nel comune di Fiesole Firenze. Cinque persone sono state evacuate in via precauzionale - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.