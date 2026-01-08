FOTO La Befana ancora in giro porta doni ai ragazzi in reparto

Questa mattina, l’Amministrazione Comunale di Montemiletto e il Forum delle Donne hanno portato un gesto di solidarietà presso l’Istituto “Le Ville” di Lapio, donando calze dell’Epifania ai ragazzi del reparto di Terapia Occupazionale. Un momento di semplicità e attenzione, che testimonia l’importanza di essere vicini a chi ha più bisogno, contribuendo a diffondere calore e speranza nella comunità.

Tempo di lettura: < 1 minuto “L’opera umana più bella e’ quella di essere utile al prossimo”. Questa mattina l’Amministrazione Comunale di Montemiletto, insieme al Forum delle Donne, ha vissuto un momento di grande emozione presso l’Istituto “Le Ville” di Lapio, regalando gioia e sorrisi ai ragazzi del reparto di Terapia Occupazionale, ai quali sono state consegnate le calze dell’ Epifania. L’obiettivo di una Amministrazione dovrebbe essere quello di lavorare quotidianamente per il territorio, senza mai dimenticare le fasce più fragili, che meritano attenzione, vicinanza e sostegno concreto. Un sentito ringraziamento al Presidente Giovanni Boccella per la disponibilità, al responsabile del reparto, dott. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ La Befana ancora in giro porta doni ai ragazzi in reparto Leggi anche: La Polizia Penitenziaria porta doni ai bambini ricoverati nel reparto oncoematologico Leggi anche: La befana arriva in Lamborghini al Gemelli: porta doni e giochi ai piccoli pazienti ricoverati Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. 6 gennaio, ecco la Befana che non ti aspetti. Tradizioni curiose in Toscana e nel mondo; Befana, una magia infinita. La Vecchina inizia il giro oggi; Varenna, la Befana porta doni in slitta; Dai Re Magi agli elfi irlandesi: il 6 gennaio in giro per il mondo. FOTO. La Befana porta serenità nei reparti pediatrici del Varesotto. Grazie al Ponte del Sorriso e ai vigili del fuoco - Grazie all'autoscala la vecchina come da tradizione ha fatto visita ai piccoli pazienti del Del Ponte di Varese, per poi fare tappa nei reparti di Cittiglio, Tradate e Busto Arsizio ... varesenoi.it

Motobefana 2026, un giro per la città tra allegria e solidarietà- Foto - Una "cavalcata" lungo le strade della città tra allegria e solidarietà. gazzettadiparma.it

Il Burlo che sorride: la Befana porta doni e speranza ai bambini ricoverati (FOTO) - Una giornata speciale ha illuminato i corridoi dell’Ospedale Burlo Garofalo di Trieste, trasformando reparti e sale d’attesa in luoghi di sorrisi, curiosità e leggerezza. triestecafe.it

Lo Scrigno del Cinema. . "Ma 'ndo vai in giro E' luglio! 'A befana è er 6 gennaio!" Christian De Sica & Elizabeth Nottoli Vacanze di Natale 95 - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.