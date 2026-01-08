Foto fake della moglie di Maduro diventa virale | è bufera politica in Francia

Una foto falsa della moglie di Maduro, Cilia Flores, con ferite evidenti, è diventata virale in Francia dopo essere stata condivisa su X da una deputata. Successivamente è stato confermato che l'immagine era stata creata con strumenti di intelligenza artificiale, suscitando una discussione sulla diffusione di contenuti manipolati e le implicazioni politiche connesse.

E' un'immagine raffigurante Cilia Flores con evidenti ferite al volto, divenuta virale dopo la pubblicazione su X da parte di una deputata francese, rivelatasi poi generata con l'intelligenza artificiale. Una vicenda che ha portato ad alimentare non pochi sospetti su un uso improprio dell'IA a scopo politico.

