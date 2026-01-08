Fossacesia Impegno Comune contro gli interventi di manutenzione a Palazzo Mayer | Un bene ormai fatiscente

Da chietitoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gruppo consiliare Impegno Comune di Fossacesia esprime preoccupazione per lo stato di Palazzo Mayer, considerato ormai fatiscente e in degrado. Critica le recenti spese dell'amministrazione comunale per interventi di manutenzione, evidenziando come il patrimonio, donato nel 2018, richieda interventi più mirati e approfonditi per preservarne il valore e la stabilità. La questione richiede attenzione per evitare ulteriori deterioramenti e tutelare questo bene storico.

Il gruppo consiliare Impegno Comune contro l'amministrazione comunale di Fossacesia per i fondi spesi negli interventi di manutenzione di Palazzo Mayer, che definiscono “un bene ormai fatiscente e che versa in condizioni di progressivo degrado", di cui, nel 2018, l'ente ha ricevuto in dono dieci. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Leggi anche: “A Fossacesia perso un presidio sanitario importante, si trovi un'alternativa”: l'appello di Impegno Comune

Leggi anche: Fossacesia, Impegno Comune chiede di iniziare a programmare l'estate 2026: "Servono risposte chiare e atti concreti"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Fossacesia, Impegno Comune chiede di iniziare a programmare l'estate 2026: Servono risposte chiare e atti concreti; Fossacesia, Impegno Comune chiede di iniziare a programmare l'estate 2026: 'Servono risposte chiare e atti concreti'.

fossacesia impegno comune controFossacesia, Impegno Comune contro gli interventi di manutenzione a Palazzo Mayer: "Un bene ormai fatiscente" - 600 euro e il gruppo consiliare accusa: "Incapacità di intercettare finanziamenti destinati alla riqualificazione del bene, la mancata programmazion ... chietitoday.it

fossacesia impegno comune controFossacesia, Impegno Comune chiede di iniziare a programmare l'estate 2026: "Servono risposte chiare e atti concreti" - Il gruppo consiliare di minoranza chiede all’amministrazione comunale di “uscire definitivamente dalla logica dell’improvvisazione” e di rendere pubblici sin da ora i progetti e le strategie per la st ... chietitoday.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.