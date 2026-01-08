Fossacesia Impegno Comune contro gli interventi di manutenzione a Palazzo Mayer | Un bene ormai fatiscente

Il gruppo consiliare Impegno Comune di Fossacesia esprime preoccupazione per lo stato di Palazzo Mayer, considerato ormai fatiscente e in degrado. Critica le recenti spese dell'amministrazione comunale per interventi di manutenzione, evidenziando come il patrimonio, donato nel 2018, richieda interventi più mirati e approfonditi per preservarne il valore e la stabilità. La questione richiede attenzione per evitare ulteriori deterioramenti e tutelare questo bene storico.

