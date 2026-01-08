Forze speciali dell’Ice sparano e uccidono una donna di 37 anni durante un controllo anti-migranti a Minneapolis | VIDEO

Durante un'operazione delle forze speciali dell’Ice a Minneapolis, una donna di 37 anni, Renee Nicole Good, è rimasta vittima di un incidente durante un controllo anti-migranti, perdendo la vita a causa di tre colpi di arma da fuoco. L’evento ha suscitato attenzione e discussioni sulla gestione delle operazioni di polizia e sui protocolli adottati in situazioni di intervento.

Una donna di 37 anni, Renee Nicole Good, è stata uccisa con tre colpi d'arma da fuoco da un agente delle forze federali anti-immigrazione durante un blitz a Minneapolis. Secondo l'Ice, la vittima avrebbe deliberatamente puntato il suo Suv contro gli agenti: un'affermazione, però, contestata dal sindaco della città Jacb Frey. Il governatore del Minnesota Tim Walz, invece, ha affermato che la sparatoria era "totalmente prevedibile" e "totalmente evitabile". Il presidente Usa, Donald Trump, dal canto suo, ha difeso l'operato dell'agente affermando che "ha sparato per difendersi" e definendo la vittima "molto turbolenta".

