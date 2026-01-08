Formia pensionato trovato morto in casa | l’allarme lanciato da vicini e parenti
A Formia, un pensionato è stato trovato senza vita nella propria abitazione. L’allarme è stato lanciato da vicini e parenti, evidenziando ancora una volta il tema della solitudine tra gli anziani. Questo episodio si inserisce in un contesto di episodi simili recenti nella zona, sollevando riflessioni sulla tutela e l’attenzione verso le persone più fragili della comunità.
Un nuovo episodio legato alla solitudine si è verificato a Formia, a distanza di pochi giorni da altri casi analoghi. Un uomo di 73 anni è stato trovato morto questa mattina nella propria abitazione, dove viveva da solo nella periferia orientale della città. A far scattare l'allarme sono stati alcuni vicini e parenti, preoccupati perché non avevano sue notizie da diversi giorni. Da qui la richiesta di intervento alle forze dell'ordine e ai soccorsi. L'intervento di Polizia e 118 e il ritrovamento. Sul posto sono arrivati una volante del commissariato di Polizia e il personale del 118.
