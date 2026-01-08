Formazioni Milan-Genoa | tornano Leao e Pulisic dal 1' C' è l' ex Colombo nell' attacco rossoblù

Questa sera alle 20, il Milan affronta il Genoa in una sfida valida per le formazioni Milan-Genoa. Leao e Pulisic tornano in campo dal primo minuto, mentre l'ex Colombo è presente nell’attacco rossoblù. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, in un contesto di pressione e di necessità di punti, dopo recenti risultati e aggiornamenti sulla classifica.

Milano, 8 gennaio 2025 – La vittoria a Parma dell'Inter mette un po' di pressione al Milan, che questa sera alle 20.45 (la gara sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN) chiuderà il diciannovesimo turno del campionato di Serie A di calcio affrontando a San Siro il Genoa, con l'obbiettivo di accorciare nuovamente a -1 sui nerazzurri, i quali domenica sera affronteranno il Napoli. Quella di questa sera sarà la presenza numero 200 sulla panchina rossonera per Max Allegri, che ha chiesto al suo Milan massima attenzione per affrontare un Genoa insidioso: "Affrontiamo un Genoa che nelle ultime dieci partite ha sempre fatto gol ed è cresciuto molto con De Rossi in panchina.

