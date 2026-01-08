Forlì mai davvero retrocessa in B Altre due volte rischiò E si salvò La società corresse gli errori rivoluzionando la squadra

Forlì ha attraversato momenti difficili, rischiando più volte la retrocessione e riuscendo sempre a salvarsi. La società ha affrontato gli errori, intervenendo con significative rivoluzioni nella rosa. Nonostante le sfide, la squadra non è mai scesa in terza divisione, mantenendo la categoria e dimostrando una continuità importante nel panorama calcistico italiano.

Forlì non ha mai giocato in terza serie nazionale dopo essere arrivata in fondo alla classifica l’anno prima. Mai. È questa l’enormità che l’ Unieuro 202526 sta rischiando. Dall’invenzione dell’A2 nel 1974, la Forlì del basket è stata tra prima e seconda serie per 25 anni consecutivi. Nel 1999, e poi di nuovo nel 2015, perse quel patrimonio solo per motivi economici, non sportivi: sul campo, l’ultima Libertas era arrivata in semifinale. Dopo aver ritrovato la A – allora Legadue – è, sì, retrocessa per ben due volte (201112 e 201314), ma sempre ripescata, in un’epoca in cui lo sport faceva i conti con turbolenze economiche superiori a oggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Forlì mai davvero retrocessa in B. Altre due volte rischiò. E si salvò. La società corresse gli errori rivoluzionando la squadra Leggi anche: Co-living, si risparmia davvero? Chi sono gli italiani che stanno rivoluzionando il costo degli affitti Leggi anche: Dalla Bona si racconta: «Il Chelsea, il Milan, le follie e gli errori. Ma rifarei tutto. Ranieri? In due anni non gli ho mai sentito dire un “bravo”» Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Buon Natale, davvero. A chi viene per la carne, a chi si siede con le persone che ama e si gode il tavolo senza fretta. Che sia un Natale pieno di fuoco acceso, risate vere e piatti che spariscono in fretta. Il resto conta poco. Piazza Dante Alighieri 22, Forlì - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.