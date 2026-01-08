Forio d' Ischia perde il suo ultimo cinema Addio al Delle Vittorie
Forio d'Ischia si congeda dal suo ultimo cinema, il Delle Vittorie, che sospende le attività. Dopo anni di proiezioni e incontri, la sala chiude i battenti, lasciando un vuoto nel cuore della comunità. Ringraziamo tutti gli spettatori che hanno condiviso questa esperienza, contribuendo a mantenere viva la passione per il cinema nel corso del tempo. La chiusura rappresenta un momento di riflessione sul valore delle sale cinematografiche locali.
“Il Cinema delle Vittorie sospende la programmazione. Ringraziamo tutti gli spettatori che ci hanno accompagnato in questa meravigliosa avventura. Grazie a tutti e buon anno. Famiglia Matarese”. E' questo l'annuncio pubblicato sui social sulla chiusura dell'ultimo cinema che era ancora aperto a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
