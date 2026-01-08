Forio d'Ischia si congeda dal suo ultimo cinema, il Delle Vittorie, che sospende le attività. Dopo anni di proiezioni e incontri, la sala chiude i battenti, lasciando un vuoto nel cuore della comunità. Ringraziamo tutti gli spettatori che hanno condiviso questa esperienza, contribuendo a mantenere viva la passione per il cinema nel corso del tempo. La chiusura rappresenta un momento di riflessione sul valore delle sale cinematografiche locali.

“Il Cinema delle Vittorie sospende la programmazione. Ringraziamo tutti gli spettatori che ci hanno accompagnato in questa meravigliosa avventura. Grazie a tutti e buon anno. Famiglia Matarese”. E' questo l'annuncio pubblicato sui social sulla chiusura dell'ultimo cinema che era ancora aperto a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: “Addio”. Il cinema perde un protagonista, unico nel suo genere

Leggi anche: Forio d’Ischia, turista derubata in locale: arrestato 63enne

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Serrara Fontana, allarme per i lavoratori di Villa Mercede: l’appello ai sindaci dell’isola d’Ischia.

Forio d'Ischia perde il suo ultimo cinema. Addio al Delle Vittorie - Ringraziamo tutti gli spettatori che ci hanno accompagnato in questa meravigliosa avventura. napolitoday.it