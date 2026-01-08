Forchettata alle mani Arrestato il marito violento Usò anche un mattarello

Un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito la moglie con un mattarello, provocandole un trauma cranico. La coppia aveva già avuto precedenti di violenza, e in passato l’intervento delle forze dell’ordine aveva evitato il peggio, senza però sporgere denuncia. L’episodio di oggi ha portato all’arresto dell’uomo, che aveva già mostrato comportamenti violenti in passato, mettendo in pericolo l’incolumità della coniuge.

La prima volta lo aveva salvato, senza sporgere denuncia, anche se era finita in ospedale con un trauma cranico per i colpi ricevuti in testa con un mattarello. Era prima di Natale. Nella seconda, avvenuta alla vigilia dell'Epifania, ha trovato la forza di denunciare il marito violento che in casa avrebbe alzato spesso le mani su di lei e anche qualcos'altro. Arrestato per maltrattamenti in famiglia un 43enne di origine bengalese. Le manette per l'uomo sono scattate lunedì sera dopo un doppio intervento nell'abitazione della coppia che ha due figli piccoli. La moglie, 36 anni, sua connazionale, ha ricevuto una forchettata alle mani che le ha provocato una vistosa ferita.

