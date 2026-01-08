Forbidden fruit 2 replica puntata dell’8 gennaio in streaming | Video Mediaset

Oggi, giovedì 8 gennaio, è disponibile in streaming la replica dell’episodio di Forbidden Fruit 2, la soap turca trasmessa da Mediaset. In questa puntata, Mustafa, che vive nello stesso quartiere di Zeynep e Asuman, stringe amicizia con Emir e, attraverso Caner, riesce a mettersi in contatto con Ender. La replica permette di seguire gli sviluppi della trama e i nuovi incontri tra i personaggi.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 8 gennaio – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Mustafa, che alloggia nello stesso quartiere di Zeynep e Asuman, fa amicizia con Emir e, tramite Caner, riesce ad arrivare a Ender. La sua speranza è di ottenere dei soldi fornendo in cambio informazioni scottanti sulla figlia. All'inizio Ender non sembra particolarmente interessata all'offerta, ma Mustafa la sconvolge con un'inaspettata rivelazione. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio 127 trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

