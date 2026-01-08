Food Talk | I turisti e l' abitudine di pasteggiare con il cappuccino

Food Talk | I turisti e l'abitudine di pasteggiare con il cappuccino È comune osservare come molti visitatori stranieri, specialmente nelle città d’arte, scelgano di accompagnare i pasti con un cappuccino. Questa abitudine, praticata abitualmente in alcuni paesi, si manifesta spesso anche durante le escursioni culturali in Italia, suscitando curiosità e riflessioni sulle diverse tradizioni gastronomiche.

Capita spesso di vedere, soprattutto nelle città d'arte ma non solo, visitatori stranieri che accompagnano le pietanze con la bevanda calda. Una scelta legittima ma discutibile, anche dal punto di vista della salute.

