Food 4.0 nasce l’app di Identità Golose | guide a bar pizzerie e ristoranti

Identità Golose presenta Food 4.0, la nuova app dedicata a scoprire bar, pizzerie e ristoranti di qualità. Un modo semplice e immediato per trovare le migliori proposte gastronomiche, arricchendo l’esperienza culinaria degli utenti con guide aggiornate e affidabili. Questa iniziativa rafforza l’impegno di Identità Golose nel promuovere il mondo della cucina e dell’accoglienza, offrendo strumenti utili per esplorare il panorama gastronomico italiano.

Identità Golose compie un nuovo passo nel proprio percorso editoriale e digitale e lancia la sua nuova App. Uno strumento che affianca la piattaforma online identitagolose.it e ne porta l’intero ecosistema sul mobile, rendendo ancora più immediata e accessibile la consultazione delle guide, dei contenuti editoriali e dei progetti che da vent’anni raccontano l’evoluzione della gastronomia contemporanea. Già disponibile, l’App nasce come naturale estensione della piattaforma digitale di Identità Golose, che resta il fulcro editoriale del progetto fondato da Paolo Marchi e Claudio Ceroni. Sito e applicazione convivono e viaggiano in parallelo, condividendo metodo, visione e contenuti, declinati su due ambienti complementari: il web e il mobile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Le Guide de L’Espresso hanno premiato21 ristoranti e 7 cantine

Leggi anche: Falconara eccellenza del gusto: Laura Martini ed Erika Quattrini premiate da Gambero Rosso e Identità Golose

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Così nasce la nostra Nerano, un giro di padella alla volta. #italy #food #spaghettinerano #italyfoodporn #amalficoast - facebook.com facebook