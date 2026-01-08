Fondazione Del Monte e Policlinico Centomila euro per lo Spazio Bimbi

La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna ha destinato centomila euro per lo sviluppo dello Spazio Bimbi, realizzato dalla Fondazione Sant’Orsola. Questa struttura è dedicata ai figli dei medici e degli infermieri del Policlinico, offrendo un ambiente sicuro e dedicato alle famiglie del personale sanitario. L’iniziativa mira a supportare le esigenze delle famiglie durante il loro servizio quotidiano, contribuendo al benessere dei giovani utenti e delle loro famiglie.

La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna sostiene lo Spazio bimbi realizzato da Fondazione Sant'Orsola per i figli dei medici e degli infermieri del Policlinico. Un servizio fondamentale per tante famiglie, che accoglie ogni anno oltre 300 bambini da 3 a 10 anni durante la chiusura delle scuole materne ed elementari. La Fondazione del Monte ne sosterrà la gestione con 100mila euro e con 300mila euro contribuirà alla realizzazione della nuova sede definitiva. "Per prendersi cura dei pazienti in modo ottimale – spiega il Presidente di Fondazione Sant'Orsola, Andrea Moschetti – l'ospedale deve essere una comunità, in cui ci si impegna insieme e insieme ci si supporta.

