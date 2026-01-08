Florenzi | Scopro l’opportunità di andare al Milan quando mi chiama Massara

Nell’ultima puntata del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, è stato ospite Alessandro Florenzi, ex terzino del Milan e della Nazionale Italiana. Durante l’intervista, Florenzi ha condiviso come abbia scoperto l’opportunità di trasferirsi al Milan, raccontando che tutto è iniziato con una chiamata di Massara. Un intervento che ha fornito uno sguardo interessante sul suo percorso e sulle decisioni di mercato recenti.

