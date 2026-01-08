Fiumicino più di dieci ore senz' acqua | le vie interessate

Dal mercoledì 14 alle ore 8:00 fino alle 18:00 di giovedì 15 gennaio, alcune zone del Comune di Fiumicino resteranno senza acqua per oltre dieci ore. La sospensione interessa diverse vie della città, a causa di interventi di manutenzione. Si consiglia ai residenti di pianificare di conseguenza le proprie attività e di adottare le necessarie precauzioni.

Da mercoledì 14 a giovedì 15 gennaio mancherà l’acqua per più di 10 ore in alcune zone del Comune di Fiumicino. L’interruzione scatterà dalle ore 18:00 del martedì e durerà sino alle ore 07:00 del giorno dopo. Lo stop ai rubinetti è da ritrovare negli interventi di manutenzione straordinaria. 🔗 Leggi su Romatoday.it

