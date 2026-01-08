Firenze, 8 gennaio 2026 – Torna il viaggio teatrale alla scoperta del Teatro della Pergola, uno dei luoghi storici della scena italiana. In sua Movenza è fermo, offrendo un percorso immersivo che svela i segreti e la storia di questa importante istituzione culturale. Un’opportunità per apprezzare il patrimonio teatrale fiorentino attraverso una visita approfondita e informativa.

Firenze, 8 gennaio 2026 - In sua Movenza è fermo ' è il viaggio teatrale all’interno del Teatro della Pergola di Firenze. La Compagnia delle Seggiole presenta la ventesima edizione di questo sempre molto atteso e partecipato appuntamento, che apre al pubblico gli spazi segreti e inaccessibili del teatro della Pergola. Dopo oltre 400 repliche raggiunte nel 2024, lo spettacolo è tornato da ottobre 2025 e sarà in scena fino a domenica 10 maggio 2026. Per ogni data sono previsti tre viaggi con partenze alle ore 10, alle 11 e alle 12. Da una idea di Riccardo Ventrella, testi e regia sono di Giovanni Micoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, torna il viaggio teatrale alla scoperta dei segreti della Pergola

