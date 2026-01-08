Firenze | caos traffico in mattinata in zona Cure Via Faentina ancora chiusa per la frana Itinerario consigliato

Questa mattina a Firenze, in zona Cure, si sono verificati significativi disagi alla viabilità a causa di un incidente. La via Faentina rimane chiusa per una frana avvenuta il 6 gennaio, causando rallentamenti e congestioni nel traffico locale. Si consiglia di utilizzare itinerari alternativi per raggiungere le destinazioni e evitare ulteriori disagi durante le ore di punta.

Caos traffico, nella mattinata di oggi, 8 gennaio 2026, in zona Cure, a Firenze: nell'ora di punta per chi entra a lavoro - si sono verificati forti rallentamenti a causa della frana avvenuta il 6 gennaio sulla Faentina e che ha ripercussioni sulla viabilità L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

