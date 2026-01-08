Firenze arriva al cinema il documentario ' Uscivamo molto la notte'

A Firenze, negli anni ’80, la scena culturale era vivace e in continua evoluzione, tra musica, teatro, danza e sperimentazioni artistiche. Il nuovo documentario 'Uscivamo molto la notte' ripercorre quel periodo ricco di innovazione e fermento, offrendo uno sguardo autentico sulla città e sulle sue espressioni culturali giovanili. Un’occasione per riscoprire un’epoca di creatività e trasformazione che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia di Firenze.

Chi è stato testimone della travolgente scena culturale di Firenze negli anni '80, non può certo dimenticarla: tra musica rock, discoteche e locali di tendenza, teatro d'avanguardia, danza contemporanea, sperimentazioni, installazioni, performance e tanto altro, Firenze è stata in quegli anni il centro dell'innovazione nei linguaggi artistici, la capitale delle espressioni culturali giovanili. Anni nei quali sono sorti gruppi rock, compagnie teatrali, festival, eventi e rassegne che hanno posto Firenze al centro della vita artistica nazionale e internazionale..Il documentario Uscivamo molto la notte, per la regia di Stefano Pistolini, da un soggetto dello stesso regista e di Bruno Casini, va ad indagare su come questa stagione di fermento culturale abbia avuto inizio e quale sia stato il suo percorso.

