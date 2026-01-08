Fiorentina ufficiale Brescianini | accordo con l’Atalanta

La Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto di Marco Brescianini dall’Atalanta. L’accordo prevede un prestito oneroso con opzione di riscatto condizionata ai risultati della stagione. La società viola completa così il proprio reparto mediano, puntando sulle potenzialità del giocatore per il prosieguo del campionato.

Ora è ufficiale: Fiorentina chiude per Marco Brescianini. L’accordo con l’ Atalanta è stato definito nelle ultime ore: operazione in prestito oneroso con riscatto legato ai risultati stagionali. La formula prevede un milione per il prestito e dieci milioni per il diritto di riscatto, che scatterà automaticamente al raggiungimento della salvezza. Brescianini arriva a Firenze dopo una prima parte di stagione in nerazzurro, chiusa con 12 presenze e un gol in Serie A. È il secondo innesto viola dopo l’arrivo di Solomon. Centrocampista cresciuto nel vivaio del Milan, Brescianini ha costruito il proprio percorso lontano dai riflettori, passando per una lunga trafila di prestiti prima dell’affermazione in massima serie. 🔗 Leggi su Como1907news.com

