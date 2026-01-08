Fiorentina ribalta la Lazio ma si fa raggiungere su rigore al 4? di recupero | 2-2 Punto prezioso Vanoli fa scelte da brivido Pagelle

La Fiorentina ottiene un pareggio importante sul campo della Lazio, conclusosi 2-2. Dopo aver subito un rigore al 4’ di recupero, i viola consolidano un punto prezioso in trasferta. La partita ha visto scelte discutibili di Vanoli e un andamento sorprendente, con la squadra toscana che si distingue per la capacità di ribaltare le sorti dell’incontro. Analisi e pagelle nel nostro approfondimento.

a stropicciarsi gli occhi: la Fiorentina pareggia e addirittura va in vantaggio su rigore al in casa della Lazio. Assapora la prima vittoria in trasferta, ma al 4' minuto di recupero regala, a sua volta, il penalty ai biancazzurri. Va sul dischetto Pedro per la sfida, tutta spagnola, con De Gea. Il vecchio attaccante non sbaglia. Finisce due a due. E' un punto prezioso, che permette ai viola di agguantare il Verona al penultimo posto (anche gli scaligeri hanno fatto 2-2 a Napoli) lasciando il Pisa in fondo, da solo. Ma c'è del rammarico per l'ingenuità di Comuzzo su Zaccagni. Un rigore evitabile

