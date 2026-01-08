Fiorentina | preso Brescianini dall’Atalanta Obbligo di riscatto in caso di salvezza

La Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto di Marco Brescianini dall'Atalanta, con un accordo di prestito che prevede un diritto di riscatto. L'obbligo di riscatto scatta in caso di salvezza della squadra viola a fine stagione. Si tratta di un’operazione volta a rafforzare il centrocampo in vista delle sfide future, con l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica.

La Fiorentina ha definito l'acquisto dall'Atalanta di Marco Brescianini. Il centrocampista classe 2000 arriva al club viola con la formula del prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo in caso di salvezza a fine stagione della squadra gigliata

