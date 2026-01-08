Fiorentina è fatta per Brescianini

La Fiorentina si prepara ad accogliere Marco Brescianini, centrocampista classe 1997, proveniente dall’Atalanta. Dopo l’accordo raggiunto nelle ultime settimane, l’operazione potrebbe essere ufficializzata a breve. Brescianini, che compirà 26 anni tra pochi giorni, rappresenta un rinforzo importante per il reparto centrale della squadra viola. Questa acquisizione segue l’arrivo dell’israeliano Solomon, rafforzando così il progetto tecnico della società toscana.

Firenze, 8 gennaio 2026 – Dopo l'israeliano Solomon, nuovo arrivo in casa Fiorentina. Anche se manca ancora l'ufficialità, la società viola ha praticamente chiuso l'acquisto con l' Atalanta di Marco Brescianini, 26 anni fra pochi giorni, una trattativa nell'aria da giorni. Il centrocampista approderà in prestito oneroso con diritto di riscatto, che diventerà obbligatorio in caso di conquista della salvezza. In questo caso per Brescianini sarà pronto un contratto fino al 2030. Come detto, si tratta del secondo acquisto dopo quello di Manor Solomon in questo inizio del mercato invernale in attesa che arrivi, dalla prossima settimana, il neo responsabile dell'area sportiva Fabio Paratici ancora in trattativa con il Tottenham per definire la rescissione del proprio accordo.

