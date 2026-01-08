Fiom cauta su Maserati Festeggeremo solo a fine cassa integrazione
La Fiom esprime cautela riguardo alla situazione di Maserati, sottolineando che eventuali festeggiamenti avverranno solo al termine degli ammortizzatori sociali e delle misure di sostegno ai lavoratori. La posizione riflette l’attenzione dell’organizzazione sindacale sulla tutela dei dipendenti e sulla necessità di un’uscita definitiva dalla crisi prima di celebrare eventuali risultati.
"Ho visto in tanti, rappresentanti delle Istituzioni, aziende.festeggiare in un evento. Ecco, io lo dico per la Fiom: per quanto ci riguarda, noi festeggeremo a Modena in Maserati il giorno in cui cesseranno gli ammortizzatori sociali". E' il messaggio del segretario della Fiom-Cgil, Michele De. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
