Finn Balor | Vi racconto come nasce il nome del Bullet Club

Finn Balor rivela come è nato il nome del Bullet Club, ispirato da un suggerimento di Minoru Suzuki. Durante un’intervista nel podcast di Cody Rhodes, Balor ha condiviso i dettagli sulle origini di questa storica stable, spiegando il processo creativo dietro l’iconico nome. Un racconto che offre uno sguardo interessante sulle radici di uno dei gruppi più influenti nel wrestling moderno.

Un indiretto suggerimento di Minoru Suzuki ispirò Finn Balor alla creazione del Bullet Club. Ebbene si, nell’intervista rilasciata nel podcast di Cody Rhodes, Finn Balor ha parlato delle origini del Bullet Club e di come è nato quel nome a dir poco iconico. L’atleta irlandese ci racconta di essere partito tutto dopo un match che coinvolse lui e altri atleti, incluso Suzuki. Balor lo colpì con una arm bar e da quel momento il giapponese ha iniziato a indicarlo come un “Real Shooter”. Quando poi la NJPW ha scelto di far passare Finn tra le file dei cattivi assieme a Fale, Tonga e Karl Anderson, le caratteristiche dei quattro coinvolti, miste ai nickname di Balor (appunto Real Shooter) e Anderson (Machine Gun), hanno portato alla creazione del nome Bullet Club per il gruppo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

