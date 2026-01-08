Finale thrilling all' Olimpico Lazio-Fiorentina finisce 2-2

La sfida tra Lazio e Fiorentina, valida per la 19ª giornata di Serie A, si conclude con un pareggio 2-2 all'Olimpico. Una partita ricca di emozioni, con momenti di tensione e decisioni arbitrali controverse, che vede le due squadre combattare fino all'ultimo minuto. Dopo 98 minuti intensi, il risultato rispecchia l’equilibrio tra le forze in campo, lasciando spazio a riflessioni sulla continuità delle prestazioni di entrambe le formazioni.

ROMA - Pirotecnico 2-2 tra Lazio e Fiorentina nel match valido per la 19^ giornata di Serie A. Un vantaggio biancoceleste, un vantaggio viola e diversi episodi arbitrali delicati, ma dopo 98 minuti gli undici di Sarri e Vanoli si dividono la posta in palio. All'Olimpico padroni di casa avanti con il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

